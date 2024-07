Joe Biden renonce à la course à la présidence et soutient Kamala Harris

Le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé qu’il ne briguerait pas un second mandat lors des élections présidentielles de 2024, indiquant soutenir Kamala Harris.

« Il a été pour moi le plus grand des honneurs de servir en tant que président. Bien que j’aie envisagé de me présenter à nouveau, je suis convaincu qu’il est dans l’intérêt supérieur de mon parti et de la nation que je me retire et me consacre exclusivement à mes fonctions présidentielles pour le reste de mon mandat. Je m’adresserai à la nation plus tard dans la semaine à ce sujet », a-t-il souligné dans un communiqué publié sur X (anciennement Twitter).

Le président Joe Biden met ainsi un terme à sa campagne pour un second mandat, une décision prise alors que les démocrates sont de plus en plus persuadés que l’homme de 81 ans n’est plus en mesure de remporter une réélection.

Les préoccupations concernant ses facultés cognitives et sa capacité à assumer un autre mandat de quatre ans ont été amplifiées par un débat politique désastreux contre le républicain Donald Trump le 27 juin dernier.

Quelques minutes après son annonce, Joe Biden a exprimé son souhait de voir Kamala Harris lui succéder: « Aujourd’hui, je souhaite offrir mon plein soutien et mon approbation à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. » Il a ajouté : « Démocrates, il est temps de s’unir et de battre Trump. »

Plus tard dans la soirée, Kamala Harris a officiellement annoncé sa candidature pour l’élection présidentielle de 2024. « Je suis honorée d’avoir l’appui du Président et mon intention est de mériter et de remporter cette nomination ».

Harris, âgée de 59 ans, bénéficie est perçue par les démocrates comme l’option la plus sûre à moins de quatre mois de l’élection.

Malgré les avantages de Harris, sa nomination n’est pas garantie. D’autres figures politiques, tels que le gouverneur de Californie Gavin Newsom, la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer et le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker, ont été évoqués comme des alternatives potentielles.

Si l’un de ces postulants est désigné lors de la convention démocrate qui se tiendra à Chicago le 19 août, il devra faire face à la lourde responsabilité de se présenter devant les électeurs, de mettre en place une stratégie de campagne et de battre Donald Trump en seulement deux mois et demi.

Les appels à la démission de Biden se sont renforcés après le débat avec Trump, suscitant des interrogations immédiates sur les facultés cognitives du président. La décision de Biden de ne pas briguer un second mandat pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique de l’élection présidentielle de 2024 et sur la stratégie du Parti Démocrate.

La désistement de Joe Biden ouvre la porte à une compétition acharnée au sein du Parti Démocrate afin de désigner son successeur. La convention démocrate à venir revêtira une importance cruciale pour décider qui incarnera les aspirations du parti face à Donald Trump lors du scrutin prévu le mardi 5 novembre.

Reste à voir si d’autres candidats défieront Harris pour la nomination ou comment le parti pourrait devoir ajuster à nouveau ses règles pour faciliter la nomination de Harris.