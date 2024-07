Les pays en développement auront besoin de 2.400 milliards de dollars par an d’ici 2030 (BM)

« Sans ces financements, les enfants fréquenteront des écoles médiocres, les familles seront privées de soins de santé de qualité et les communautés peineront à faire face aux effets du changement climatique », a affirmé l’institution financière internationale dans un blog publié sur son site internet.

Les banques multilatérales de développement et les bailleurs de fonds bilatéraux ne disposent pas à eux seuls des ressources suffisantes pour répondre à ces besoins, a relevé l’analyse.

« C’est pourquoi il est indispensable que le secteur privé prenne part à cet effort. Or les pays à revenu faible et intermédiaire ont de plus en plus de mal à attirer les capitaux privés dont ils ont besoin et qui sont essentiels pour permettre une croissance économique accélérée », a souligné la même source.

Le secteur privé ne pourra pas s’engager davantage sans de meilleures structures de financement, de nouvelles façons d’équilibrer et de répartir les risques, et des partenariats réinventés, affirme la Banque mondiale.

Cet enjeu a été reconnu par le Laboratoire de l’investissement privé, créé à l’initiative du président du Groupe de la Banque mondiale Ajay Banga, a indiqué l’institution financière basée à Washington, mettant l’accent sur l’importance du lancement d’une nouvelle plateforme qui contribuera à catalyser les capitaux du secteur privé et à accélérer le développement durable sur une planète vivable.

Cette plateforme innovante vise à porter le montant annuel des émissions de garanties du Groupe de la Banque mondiale à 20 milliards de dollars d’ici 2030, a indiqué la même source.

La nouvelle plateforme, placée sous l’égide de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), servira de guichet unique pour toutes les activités de garantie du Groupe de la Banque mondiale.

Elle porte sur des garanties de crédit (pour les prêts au secteur public ou privé), des garanties contre les risques politiques (pour les projets du secteur privé ou les partenariats public-privé) et des garanties pour le financement du commerce (pour les risques dans le secteur public).