Hydrogène vert : « L’Offre Maroc » donne une forte impulsion aux investissements dans le domaine de l’énergie (Benali)

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a affirmé, mardi à Rabat, que « l’offre Maroc » relative au développement du secteur de l’hydrogène vert, donnera une forte impulsion aux investissements dans le domaine de l’énergie, et contribuera à la réduction de la facture énergétique.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur les « perspectives d’investissement dans l’industrie de l’hydrogène vert », posée par le groupe du Rassemblement national des indépendants, Mme Benali a indiqué que ce projet est à même de favoriser une planification rigoureuse des infrastructures, et une réforme réglementaire et institutionnelle pour accompagner le secteur de l’énergie, des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.