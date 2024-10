Genève : réélection du Maroc au Sous-Comité pour la Prévention de la Torture

La réélection du Maroc à cet organe conventionnel de l’ONU matérialise la confiance de la communauté internationale en l’action que mène le Royaume pour la protection et la promotion des droits de l’Homme dans leur indivisibilité et leur universalité. Cette réélection atteste également de la crédibilité des efforts du Maroc pour relever les défis mondiaux entravant la pleine jouissance des populations de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

M. Omar Battas, professeur de l’Enseignement Supérieur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca et Directeur du Département de la psychiatrie de la Faculté de Médecine de Casablanca, est un auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine pour la prévention contre le torture, dont le dernier s’intitule « Management of the state of health emergency in Morocco: Security and human rights ».

Le Sous-Comité pour la Prévention de la Torture est un organe conventionnel du système de protection des droits de l’Homme des Nations-Unies. Son mandat de prévention est axé sur une approche proactive de la prévention de la torture et des mauvais traitements. Le Sous-Comité effectue des visites aux lieux de privation de liberté et examine le traitement des détenus qui s’y trouvent. Il fournit, également, des conseils aux mécanismes nationaux de prévention dans le cadre de leur travail.