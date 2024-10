Maroc : 30.034 postes budgétaires créés en 2024

Ces postes se répartissent essentiellement sur le ministère de l’Intérieur avec une part de 26,45%, l’Administration de la Défense nationale (23,3%) et le ministère de la Santé et de la protection sociale (18,31%), indique ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des finances.

Ainsi, la priorité a été nettement accordée en 2024, aux départements de sécurité et ceux à caractère social pour satisfaire leur besoin en ressources humaines nécessaires, fait savoir la même source.

Et de préciser que le Chef de gouvernement est habilité à répartir 500 postes budgétaires entre les différents départements ministériels ou institutions, dont 200 postes ont été réservés au profit des personnes en situation de handicap.

Le rapport révèle aussi que l’examen de l’évolution des créations des postes budgétaires permet d’avoir une vision sur les orientations gouvernementales en matière de dotation en ressources humaines nécessaires aux secteurs prioritaires. Au titre de la période 2014-2024, il a été procédé à la création de 264.812 postes budgétaires, auxquels s’ajoutent 159.000 postes créés au niveau des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF) pour le recrutement des enseignants du primaire et du secondaire. La priorité en termes de création de postes budgétaires a été accordée, durant cette période, aux départements sociaux et de sécurité. En effet, 63% des postes créés ont été affectés aux départements de l’Intérieur, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, et de la Santé.

Par ailleurs, le rapport fait savoir que le nombre total des postes créés pour le recrutement des cadres (échelles 10 et plus) au sein des différents départements s’élève à 101.607 postes, soit 38,4% de la totalité des créations intervenues au cours de cette décennie, avec une moyenne annuelle de 9.237 postes.

Pour le personnel de maîtrise classé aux échelles 7 à 9, un total de 26.647 postes a été créé, représentant 10% du total des créations, avec une moyenne annuelle de 2.422 postes.

Concernant le nombre de postes créés et réservés au personnel d’exécution classé à l’échelle 6 et assimilés, il a atteint 136.557 postes durant la période 2014-2024, soit 51,6% du total des créations et une moyenne annuelle de 12.414 postes.