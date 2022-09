France: le gouvernement prÃ©voit une croissance positive en 2023 (ministre)

Interrogé sur l’antenne de LCI, le ministre a affirmé que la France enregistrerait “au moins 2,5% de croissance” l’année prochaine.

Face à de possibles risques de récession, M. Le Maire a affirmé que l’économie française était “solide” et que “les résultats étaient là”, soulignant la bonne dynamique de la consommation comme de l’investissement, tout en concédant que l’environnement international était difficile.

“Il y a un vrai risque de récession en Allemagne, la situation est difficile aux États-Unis et le marché chinois est de plus en plus difficile parce que l’épidémie de Covid se poursuit : tout cela aura un impact en 2023 sur la France”, a-t-il expliqué.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque de France, quant à elles, jouent la carte de la prudence. Toutes deux n’excluent pas le risque de récession dans l’Hexagone.