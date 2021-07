France: le cap de 40 millions de primo-vaccinés franchi (Macron)

“40 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit près de 60% de la population (+ 4 millions en quinze jours)”, a écrit dans un tweet le chef de l’Etat.

“C’est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue!”, a tweeté M. Macron, alors que le pays est confronté à une 4ème vague épidémique avec une reprise inquiétante des nouveaux cas et la propagation du variant Delta, plus dangereux que les autres souches.

Selon les chiffres du ministère de la Santé publiés dimanche soir, près de 50% des Français soit 33,2 millions de personnes disposent d’un schéma vaccinal complet.

Le premier ministre français Jean Castex avait confirmé, mercredi dernier, le nouvel objectif de l’exécutif visant à atteindre les 40 millions de vaccinés contre le Covid-19 fin juillet, avec un mois d’avance, et 50 millions fin août.

Pour faire face à cette flambée des contaminations, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures contraignantes, notamment l’extension du pass sanitaire et l’obligation de la vaccination pour certaines professions.

Un projet de loi controversé en ce sens a été définitivement adopté par le parlement dans la nuit de dimanche à lundi.

“Je me réjouis de l’adoption, après des débats exigeants qui font honneur au Parlement, de la loi renforçant nos outils de lutte contre la crise sanitaire”, a réagi le premier ministre Jean Castex, sur Twitter.

“Je salue également l’accord trouvé entre les deux chambres”, a souligné le chef du gouvernement, ajoutant avoir saisi le conseil constitutionnel au sujet dudit projet de loi.