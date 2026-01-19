France : cinq départements en vigilance orange pour risques de crues

Il s’agit des départements de l’Aude, Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et l’Hérault qui sont concernés par la mise en place d’une alerte crues ou pluies-inondations, précise-t-on de même source.

La préfecture de l’Aude a dans ce contexte lancé un ordre d’évacuation pour deux quartiers de la ville menacés par les fortes pluies.

« Plusieurs habitants ont dû en effet être évacués vers le parc des sports ou l’Arena de Narbonne », selon un communiqué de la préfecture qui appelle à « la plus grande vigilance » face à des inondations jugées imminentes dans cette ville de près de 60.000 habitants.

Les fortes intempéries ont déjà poussé la préfecture de l’Aude à interdire à partir de samedi soir la tenue des marchés et événements sportifs et culturels, ainsi qu’à fermer les écoles et interrompre les transports scolaires lundi.

Les services départementaux de secours ont réalisé 72 interventions depuis le début de l’épisode météorologique, sachant que le pic des crues n’est pas encore atteint dans certains secteurs.