Entrée en vigueur de l’accord sur la biodiversité marine : l’ONU salue une « avancée majeure »

“Ce traité établit le premier cadre juridique pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les deux tiers des océans qui se situent au-delà des frontières nationales”, a indiqué le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres dans un message à cette occasion, soulignant que l’entrée en vigueur de cet accord marque une “réalisation historique pour les peuples et la planète, ainsi que pour la coopération internationale et les Nations Unies”.

Il a en outre relevé que dans un monde confronté à des crises qui s’accélèrent – changement climatique, perte de biodiversité et pollution – cet accord « comble une lacune essentielle en matière de gouvernance afin de garantir un océan résilient et productif pour tous ».

L’accord BBNJ vise à transformer la haute mer et les fonds marins internationaux en un environnement géré durablement au profit de l’humanité tout entière. Il s’agit également du premier instrument juridique contraignant relatif aux océans à prévoir une gouvernance océanique inclusive, avec des dispositions concernant la participation des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que l’équilibre entre les sexes.

Selon l’ONU, cet accord contribuera de manière essentielle à la lutte contre la “triple crise planétaire” que constituent le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution.