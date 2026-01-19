Bulgarie : le président Rumen Radev annonce sa démission

« Je m’adresse aujourd’hui à vous pour la dernière fois en tant que président. Je voudrais d’abord demander pardon pour ce que je n’ai pas pu accomplir », a déclaré M. Radev dans une allocution télévisée diffusée par la télévision publique bulgare BNT.

« Mais c’est précisément ma conviction que nous y parviendrons qui constitue l’une des principales raisons de cette décision », a-t-il ajouté, précisant que sa démission prendra effet mardi.

Le chef de l’État a indiqué que, conformément à la Constitution, la vice-présidente Iliana Iotova assurera l’intérim à la tête de l’État jusqu’à la mise en place des dispositions institutionnelles prévues.

La Bulgarie est sans gouvernement depuis la démission de l’Exécutif en décembre dernier, à la suite de manifestations populaires déclenchées par l’introduction de l’euro et aggravées par le mécontentement face à la situation économique et aux tensions sociales. Plusieurs tentatives pour former un gouvernement stable ont échoué depuis cette démission, les partis politiques étant incapables de s’entendre sur une coalition viable. Les négociations ont été bloquées par des divergences profondes sur les réformes économiques, la politique monétaire et la lutte contre la corruption.