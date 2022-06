Forum d’investissement Maroc-Espagne à Dakhla: signature d’un protocole d’accord protocole de coopération

Les opportunités de développement de la coopération économique et commerciale entre le Maroc et l’Espagne ont été mises en exergue, mardi à Dakhla, à l’occasion du Forum d’investissement Maroc-Espagne.

Initié par le Conseil de la région de Dakhla Oued-Eddahab, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, ce forum vise à consolider les relations économiques, promouvoir l’économie de la région et faire connaitre ses potentialités et opportunités d’investissement auprès des hommes d’affaires espagnols.

En marge de ce forum, un protocole de coopération a été signé entre le Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab et la zone franche de Las Palmas, visant à établir un partenariat pour promouvoir le développement économique dans la région portant sur le soutien d’entreprises, la mise en place des zones d’activités économiques et la promotion du secteur touristique et celui de l’économie sociale.

Des panels sectoriels ont été organisés avec les professionnels du secteur public et privé des deux rives de la Méditerranée, mettant l’accent sur les leviers de croissance de la région, d’attractivité du territoire en termes d’investissement et de croissance durable.

Ces panels portent notamment sur le commerce et l’industrie, le tourisme et l’artisanat, le port Atlantique et la logistique, l’agriculture, la pêche et les énergies renouvelables.

Cette rencontre a été ponctuée par des sessions B2B, une occasion pour les opérateurs économiques espagnols souhaitant investir dans la région de prendre contact avec les différentes opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs d’activité à forte valeur ajoutée.

Les investisseurs et opérateurs économiques espagnols effectueront aussi des visites aux projets phares de la région pour constater de visu les potentialités et opportunités d’investissement.

Des panels sectoriels ont été organisés avec les professionnels du secteur public et privé des deux rives de la Méditerranée, mettant l’accent sur les leviers de croissance de la région, d’attractivité du territoire en termes d’investissement et de croissance durable.

Ces panels portent notamment sur le commerce et l’industrie, le tourisme et l’artisanat, le port Atlantique et la logistique, l’agriculture, la pêche et les énergies renouvelables.

Cette rencontre a été ponctuée par des sessions B2B, une occasion pour les opérateurs économiques espagnols souhaitant investir dans la région de prendre contact avec les différentes opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs d’activité à forte valeur ajoutée.

Les investisseurs et opérateurs économiques espagnols effectueront aussi des visites aux projets phares de la région pour constater de visu les potentialités et opportunités d’investissement.