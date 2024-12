Festival International du Film: Monica Bellucci enchante Marrakech avec un hommage vibrant à Maria Callas

Cette œuvre sensible et intimiste, présentée au Musée Yves Saint Laurent dans la section 11e Continent, plonge dans la vie et l’âme de la légendaire diva de l’opéra, Maria Callas.

Lors de cette projection, Monica Bellucci a partagé avec émotion son approche artistique et ses réflexions sur cette expérience unique.

« Découvrir les lettres et mémoires de Maria Callas, c’est entrer dans son intimité la plus profonde », a-t-elle déclaré, évoquant une femme d’exception, marquée par une dualité entre sa prestance publique et sa vulnérabilité personnelle.

Le documentaire ne se limite pas à célébrer l’artiste. Il explore l’essence même de la femme derrière la légende, une figure marquée par des triomphes éclatants mais aussi des blessures intimes.

Bellucci a ainsi souligné que « Callas incarne une quête intemporelle d’équilibre entre passion artistique et aspirations personnelles ».

L’actrice italienne, connue pour sa carrière cinématographique brillante, s’est également aventurée sur scène pour ce projet. Le théâtre, qu’elle décrit comme une expérience « exigeante et transformante », lui a permis d’approfondir sa compréhension de Callas, notamment à travers l’interprétation en plusieurs langues et le port des robes originales de la soprano, créées par Yves Saint Laurent.

Tourné dans des lieux empreints d’histoire, comme l’appartement parisien de Georges Moinet, ancien compagnon de Callas, le film restitue l’univers intime de l’artiste.

« Ces espaces, témoins de sa vie, ont apporté une dimension spirituelle à notre démarche », a confié Bellucci, profondément marquée par ce voyage émotionnel.

En résonance avec l’esprit du Festival International du Film de Marrakech, ce documentaire illustre la puissance du cinéma à tisser un dialogue entre les arts, les époques et les sensibilités.

À travers Maria Callas: Lettres et Mémoires, Monica Bellucci révèle avec élégance, une facette inédite de sa propre sensibilité artistique. Une œuvre qui, entre théâtre et cinéma, transporte le spectateur dans un univers où émotions et beauté se conjuguent harmonieusement.