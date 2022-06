Fès retrouve son incontournable Festival des Musiques Sacrées du Monde

Après deux années blanches, la ville de Fès a retrouvé, jeudi soir, son incontournable Festival des Musiques sacrées du Monde. Une 26ème édition écourtée mais avec un programme célébrant les voix spirituelles du monde entier autour du thème de “L’architecture et le sacré”.

Depuis plus de deux décennies, ce festival est devenu une véritable institution qui a vu se succéder sur ses différentes scènes des artistes de renommée internationale porteurs de valeurs d’interculturalité, de tolérance et de partage.

Étant donné qu’il s’impose désormais en tant qu’évènement incontournable de l’agenda culturel, dont la réputation dépasse largement les frontières du Royaume, l’écosystème touristique et culturel de la ville est mobilisé pour assurer sa réussite et renforcer son rayonnement.

Revenant dans un format plus court, mais toujours aussi prestigieux, le festival offrira du 9 au 12 juin courant, une programmation riche mettant à l’honneur une brochette exceptionnelle d’artistes et de formations dans des sites uniques et rares qui célèbrent le patrimoine de la capitale spirituelle. Il s’agit de Bab Makina, Dar Adiyel, la Synagogue Aben Danan ou encore Jnan Sbil.

Le programme de cette édition, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, verra la présence de troupes artistiques en provenance de plus de 15 pays, dont le Sultanat d’Oman, le Kazakhstan, l’Inde, la France, l’Italie et le Sénégal.

Comme à l’accoutumée, le coup d’envoi de cette édition sera donné par une grande soirée d’ouverture dans le cadre magique de Bab Makina. Une mise en ambiance qui plongera les spectateurs dans la thématique de cette édition “L’architecture et le sacré”. Cette création est un voyage de Fès à Jérusalem en passant par le Tibet, le Taj Mahal, la cathédrale Notre-Dame pour finir à Casablanca avec la mosquée Hassan II.

Un hommage particulier sera, aussi, rendu aux traditions musicales de Fès et Meknès lors d’une soirée dédiée à Bab Makina. Autant de moments forts avec Ibrahim Maalouf et l’Haidouti Orkestar, les Roohani Sisters et tant d’autres.

Quant au Forum de Fès prévu le 11 juin, il accueillera plusieurs intervenants nationaux et internationaux qui ouvriront de nouvelles perspectives autour de la thématique de cette édition. Le Festival se poursuivra avec un programme riche à découvrir en journée et en soirée, de jardins en lieux de prière et en palais.

Le président de la Fondation “Esprit de Fès”, Abderrafie Zouitene estime que cette édition sera l’occasion d’un voyage à travers le Monde et le Temps, permettant d’explorer comment “les hommes de toutes les confessions ont exprimé par l’architecture leur quête du sacré. L’exploration des édifices religieux parmi les plus emblématiques du monde nous transportera dans ce long et riche dialogue des hommes avec le divin”.

Une histoire où les synagogues, les églises, les mosquées et les temples ne sont d’ailleurs pas simplement la matérialisation de croyances, ils sont aussi le témoignage de grands mouvements historiques, comme les migrations, les conquêtes, les révolutions philosophiques, artistiques et architecturales, fait-il remarquer.

Et de souligner que “le Maroc, un des plus vieux royaumes du Monde incarne excellemment cette philosophie. Son histoire est marquée par l’édification de magnifiques lieux de cultes et de savoirs tels que la grande mosquée Hassan II, la Quaraouiyine, la mosquée de Taza, de Tinmel…”, notant que “ces lieux d’exception ont permis de façonner cet esprit de tolérance et d’ouverture caractéristique de notre pays”.