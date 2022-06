Session extraordinaire du Forum Crans Montana, du 29 juin au 2 juillet à Bruxelles

Plateforme de dialogue entre pays africains et européens, ce Forum international débattra de sujets prioritaires du Continent au lendemain de la crise, indique un communiqué du Forum de Crans Montana.

Chefs d’État et de gouvernements africains devraient participer à cet événement pour rencontrer ‘’les hauts représentants des institutions européennes, des grandes organisations internationales, mais aussi les autorités officielles et milieux d’affaires du reste du monde’’.

L’objectif de ce Forum est, explique-t-on, de créer un réseau international pour soutenir les efforts de ces pays africains qui prônent une nouvelle feuille de route, basée sur la bonne gouvernance, le développement humain et l’innovation, et la quête de souveraineté économique.

‘’Aujourd’hui l’Afrique dispose d’atouts considérables pour rebondir et poursuivre sa course vers l’intégration mondiale : un taux de croissance impressionnant, une jeunesse tournée vers l’innovation et l’entreprenariat, et des richesses naturelles considérables et très peu valorisées’’, relève la même source, ajoutant qu’il est maintenant du rôle des dirigeants politiques de tirer profit de tous ces atouts, et du potentiel d’intégration économique qu’offre la Zone de Libre Échange Continentale. Celle-ci réunira tous les pays africains avec un PIB combiné de plus de 3.000 milliards de dollars, et sera un véritable tremplin permettant, au-delà du développement, d’accéder à la souveraineté économique.

Pour Jean-Paul Carteron, président et fondateur du Forum de Crans Montana et du WDA-World Diplomatic Academy, ‘’la crise qui a affecté l’Afrique dans son ensemble a généré une situation qui représente une opportunité exceptionnelle de consolidation, de développement et d’intégration mondiale’’.

‘’Le rôle du Continent peut être désormais celui qui aurait dû lui revenir depuis longtemps’’, a souligné M. Carteron, cité par le communiqué.

Créé en 1986, le Forum de Crans Montana est une organisation internationale non gouvernementale suisse, à vocation mondiale. En 1998, avec le soutien du Conseil Fédéral suisse, le Forum s’est engagé dans une action ‘’permanente’’ en faveur du développement et de l’intégration mondiale de l’Afrique, réunissant à chaque fois des dirigeants des mondes politique et économique.