Etats-Unis : la croissance du PIB estimée à 2,4 % en 2026 (FMI)

Dans une mise à jour de ses « Perspectives économiques mondiales », le FMI explique que cette révision à la hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux projections précédentes, publiées au mois d’octobre, s’explique notamment par un niveau de PIB plus élevé qu’anticipé au troisième trimestre de 2025.

Cette amélioration, poursuit l’institution financière internationale, reflète également le rebond de l’activité au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025, à la fin de la fermeture de l’administration fédérale (shutdown) et aux effets de report y afférents.

S’agissant de l’année 2027, le FMI estime que la croissance devrait demeurer vigoureuse, atteignant 2 %, à la faveur de l’impulsion budgétaire à court terme fournie par les incitations fiscales à l’investissement des entreprises prévues dans la loi dite « One Big Beautiful Bill Act » de 2025.

Pour ce qui est de l’inflation hors alimentation et énergie, le FMI indique qu’elle devrait revenir à son niveau cible de 2 % au cours de l’année 2027, expliquant que les effets du relèvement des droits de douane se faisant peu à peu sentir sur les prix.

Toutefois, la cherté de la vie demeure la principale source d’inquiétude pour les ménages américains, relève l’institution. Elle note que les anticipations d’inflation à un an restent élevées, de même que les prix des intrants dans les indices des directeurs d’achat du secteur manufacturier.