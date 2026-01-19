Maroc/Agriculture solidaire : 183 projets élaborés et approuvés entre 2021 et 2025 (Akhannouch)

Ces projets d’un coût global de près de 3,458 milliards de dirhams ont bénéficié notamment à 32.500 jeunes et 19.300 femmes, a précisé M. Akhannouch dans un exposé sur le « rôle de l’économie sociale et solidaire dans le tissu productif et la promotion du développement social et territorial » présenté lors de la séance mensuelle des questions orales sur la politique générale à la Chambre des représentants.

Il s’est félicité du bilan positif de ces projets qui visent essentiellement à poursuivre le processus d’autonomisation économique et d’inclusion sociale des femmes et des jeunes, saluant les initiatives de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) en matière de soutien à l’économie sociale et solidaire, ainsi que sa contribution notable à la création d’emplois.

Le Chef du gouvernement a, dans ce sens, indiqué que le coût global de ces programmes dépasse les 246 millions de dirhams, dont environ 95 millions alloués par l’ANDZOA, permettant le financement de 976 projets.

Lesdits projets, qui ont profité à 427 coopératives et groupements d’intérêt économique, à 469 très petites et petites entreprises ainsi qu’à 80 associations, ont contribué à la création de près de 10.000 emplois, dont 5.525 saisonniers et 4.435 permanents, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, M. Akhannouch a affirmé que le gouvernement poursuit le renforcement de l’investissement producteur de richesse en tant que priorité pour dynamiser l’économie nationale et réaliser un développement global, rappelant que le lancement du nouveau dispositif de soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises s’inscrit dans ce cadre.

« Ce dispositif est appelé à contribuer à l’équité territoriale et à stimuler la dynamique économique dans toutes les régions du Royaume, tout en offrant l’accès à des mécanismes de financement simplifiés et à des subventions à l’investissement pouvant atteindre 30 % du montant de l’investissement éligible », a-t-il soutenu.

Dans le même registre, M. Akhannouch a rappelé que la vision du gouvernement, fondée sur la stratégie « Génération Green » mise en œuvre conformément aux Hautes Orientations Royales, a pour objectif d’accompagner l’insertion professionnelle des jeunes, d’offrir des opportunités d’emplois et de soutenir la création de projets agricoles en milieu rural.

À cet égard, a-t-il ajouté, plusieurs unités de valorisation des produits du terroir ont été créées à travers des opérations de construction, de réhabilitation ou d’équipement ainsi que par l’appui à l’accès aux marchés, pour un coût dépassant les 256 millions de dirhams.

En outre, plus de 2.500 groupes de production représentant plus de 4.000 coopératives et regroupant plus de 77.500 agriculteurs ont été recensés, alors que 46 unités de valorisation des produits du terroir ont été construites, 270 unités réhabilitées et 721 équipées, a-t-il relevé.