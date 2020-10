Espagne: Le Barça replonge, Ramos vole au secours de Zidane

Capitaine métronome: complètement déboussolé en l’absence de Ramos mercredi face à l’équipe B du Shakhtar Donetsk en Ligue des champions (défaite 3-2), le Real Madrid a retrouvé son leader et sa combativité.

Victime d’un violent coup au genou gauche lors de la défaite des Merengue face au promu Cadix (1-0) samedi en Liga, Ramos a cette fois assommé le Barça avec un penalty concédé par l’international français Clément Lenglet sur un tirage de maillot dans la surface (60e).

En début de match, Fede Valverde (5e) avait ouvert le score pour les champions d’Espagne en titre, rejoints trois minutes plus tard par le Barça sur une réalisation d’Ansu Fati (8e). Après le but décisif de Ramos, Luka Modric a enfoncé le clou (90e) pour offrir la victoire et la tête de la Liga à “Zizou”.