En soutien à l’autonomie sous souveraineté marocaine, la Finlande « considère le Plan d’autonomie comme une bonne base » pour un règlement définitif de la question du Sahara

« La Finlande considère le plan d’autonomie présenté en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU et comme une bonne base pour une solution agréée par les parties », poursuit le communiqué, réitérant le soutien de la Finlande au « processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable ».

Dans ce communiqué, les deux ministres ont également exprimé leur position commune quant au rôle exclusif des Nations Unies dans le processus politique, réaffirmant leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et l’appui de leurs pays respectifs aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, visant à faire avancer ce processus.

La nouvelle position de la Finlande s’inscrit dans la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, portée par de nombreux pays, sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, durant ces dernières années.