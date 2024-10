Emmanuel Macron annonce que la France va débloquer 100 millions d’euros pour le Liban

Le fonds de l’ONU a lancé un appel pour une aide de plus de 400 millions de dollars en faveur des personnes déplacées.

Dans son discours, Emmanuel Macron a également exprimé sa désapprobation des bombardements israéliens au Liban. « On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu’il faut défendre. Je ne suis pas sûr que l’on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie », a-t-il dit.

« La guerre doit cesser au plus vite, il faut un cessez-le-feu au #Liban !

Plus de dégâts, plus de victimes, plus de frappes ne permettront ni d’en finir du terrorisme, ni d’assurer la sécurité de tous. » 🇫🇷🇱🇧 @EmmanuelMacron pic.twitter.com/ccpemCnsMe

— Alexandre Quiec (@AlexQuiec) October 24, 2024