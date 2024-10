Ghizlane Benjelloun désignée Personnalité 2024 de l’ONU au Maroc

Cette distinction est décernée en reconnaissance de son engagement de longue date en faveur de la santé mentale des enfants et la promotion de leurs droits, indique un communiqué des Nations Unies Maroc.

« L’ensemble des agences des Nations Unies basées au Royaume du Maroc reconnaît, par cette désignation, l’engagement passionné d’une femme en faveur des jeunes générations marocaines et de leur bien-être », a relevé la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies pour le développement au Maroc, Nathalie Fustier, notant que les enfants d’aujourd’hui sont les acteurs de demain, porteurs d’espoir et de changement pour un futur meilleur.

De son côté, Mme Benjelloun s’est dite honorée de cette distinction qu’elle dédie à chaque enfant et à chaque adulte qui se bat pour les droits des enfants car leur avenir et l’avenir de notre société dépendent de notre capacité à placer leur bien-être mental au cœur de toutes nos priorités.

A cette occasion, un certificat sera présenté à Mme Benjelloun par le Coordinateur Résident par intérim des Nations Unies au Maroc et Directeur régional du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, fait savoir la même source.

Mme Benjelloun est vice-présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) et membre du Conseil d’administration de l’Union Nationale des Femmes du Maroc. En plus de ses responsabilités à l’ONDE, elle est membre du Conseil d’administration du Bureau International des Droits de l’Enfant (IBCR) et de celui de l’AEPEA (Association européenne de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent) et membre active de l’association internationale « la cause des bébés ».

Universitaire et experte internationale, elle est également membre du Conseil scientifique et du Comité de suivi de la Chaire académique Lalla Meryem pour la Femme et l’Enfant hébergée par l’Université Mohammed V à Rabat. Elle est aussi Professeure de l’enseignement supérieur en pédopsychiatrie et cheffe du service de la pédopsychiatrie à l’Hôpital mère enfant du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Au-delà de ses rôles institutionnels, Mme Benjelloun incarne une vision profondément humaine et engagée pour l’amélioration de la qualité de vie des enfants les plus vulnérables. Connue pour sa proximité avec les familles et sa capacité à écouter les enfants dans leur diversité, elle a su mobiliser des acteurs publics et privés autour de la cause de l’enfance, mettant en avant des initiatives concrètes visant à soutenir le bien-être des enfants et la prévention des troubles psychologiques dès l’enfance, relève le communiqué.

La sélection annuelle de la personnalité de l’ONU au Maroc à l’occasion de la Journée des Nations Unies (24 octobre) est une nouvelle initiative visant à célébrer et valoriser l’engagement citoyen en reconnaissant une personne qui se distingue par ses efforts dans la promotion des valeurs universelles des Nations Unies et ses Agences, Fonds et Programmes, au service de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Au-delà de la simple reconnaissance, l’objectif de cette désignation est de sensibiliser et d’inspirer le public, en mettant en avant des initiatives individuelles porteuses de changement et en illustrant leur impact positif sur la société, conclut le communiqué.