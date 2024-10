Autoroutes du Maroc : un programme d’investissement de 7,74 MMDH sur la période 2025-2027

Le programme d’investissement de la Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) devrait atteindre 7,74 milliards de dirhams (MMDH) sur la période 2025-2027, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

Ce programme, composé de près de 2,66 MMDH pour 2025, de 2,45 MMDH pour 2026 et de 2,63 MMDH pour 2027, prévoit essentiellement la réalisation la Continentale Rabat-Casablanca, la construction du projet Tit Mellil-Berrechid et la réalisation des nœuds de Sidi Maarouf et Ain Harouda, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des Finances. Au titre des six premiers mois de 2024, le programme d’investissement, réalisé à hauteur de 42% des prévisions budgétaires, a atteint 853 millions de dirhams (MDH). Pour ce qui est du chiffre d’affaires (CA), il devrait s’établir à 4,32 MMDH en 2025, plus de 4,55 MMDH en 2026 et 4,8 MMDH en 2027, fait savoir le rapport. A fin juin 2024, le CA a dépassé 1,82 MMDH et devrait terminer l’année à 4,02 MMDH (+8% comparativement à 2023).

Par ailleurs, et suite au message du Roi Mohammed VI, adressé le 8 novembre 2023 aux participants à la 4ème édition du Forum pour l’investissement en Afrique, annonçant l’extension du réseau autoroutier à 3.000 km à l’horizon 2030, soit plus de 1.000 km de nouvelles autoroutes, les concertations sont en cours entre les parties concernées dans l’objectif de la mise au point du nouveau programme d’aménagement et d’investissement, et du plan de son financement. Ce programme entre dans le cadre des travaux de préparation de la Coupe du Monde 2030.