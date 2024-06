Élections européennes : Von der Leyen promet de construire « un rempart » contre les extrêmes

« Ensemble, avec d’autres, nous construirons un rempart contre les extrêmes de gauche et de droite », a lancé la cheffe de l’Exécutif européen, depuis Bruxelles, lors d’un rassemblement du Parti populaire européen (PPE), arrivé largement en tête.

« Ce soir, c’est confirmé : le PPE est le groupe politique le plus fort (…). Nous avons gagné les élections européennes », a-t-elle ajouté.

Selon une première projection communiquée par le Parlement européen, sur la base des résultats électoraux disponibles, des estimations ou des données des sondages publiés par chaque État membre, le PPE est arrivé en tête des élections européennes (06-09 juin), suivi des Sociaux-démocrates (S&D), qui ont régressé par rapport aux élections de 2019, alors que l’extrême-droite, représentée par les groupes des Conservateurs et Réformistes européens (CRE) et Identité et Démocratie (ID), ont réalisé une avancée inédite.

Le PPE aurait obtenu 181 sièges (+4), suivi par les S&D (135 sièges, -5), Renew Europe (82, -20 sièges), CRE (71, +3 sièges), (ID) (62, +3 sièges), les Verts /Alliance libre européenne (ALE) (53, -19) et la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) (34,-3 sièges).

En dépit de la forte poussée de la droite dure et du recul de Renew et des Sociaux-démocrates, la grande coalition au PE, formée par le PPE, S&D et Renew, reste en tête, avec 398 sièges sur un total de 720.