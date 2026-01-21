Création d’une pépinière modèle à El Jadida 2 pour la réinsertion des détenus

Ciblant les détenus bénéficiant des programmes de formation agricole et ceux souhaitant œuvrer dans ce domaine, ce projet a pour objectif la qualification socio-économique des détenus en leur offrant une formation dans les techniques de l’hydroponie, d’entretien des plantes fruitières et de fertilisation organique, fait savoir la même source.

Cette initiative permettra ainsi aux bénéficiaires d’acquérir des compétences professionnelles à même de faciliter leur réinsertion post-carcérale, et de développer leur sens de responsabilité et esprit d’équipe, tout en exploitant les espaces disponibles au sein de l’établissement pour des projets productifs à dimension sociale et environnementale.

L’entreprise partenaire se chargera de l’aménagement de l’espace dédié à la pépinière, de la fourniture des équipements agricoles et de l’encadrement théorique et pratique des bénéficiaires, sous la supervision des fonctionnaires de l’établissement pénitentiaire, tout en faisant bénéficier les détenus de primes financières pour les journées de travail effectuées.

Le projet prévoit l’instauration d’un cadre contractuel définissant les obligations de toutes les parties, et fera l’objet d’une évaluation périodique mesurant les résultats obtenus, en vue de partager cette expérience et de la généraliser aux établissements pénitentiaires à vocation agricole.