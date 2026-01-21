France/Budget 2026 : Face à l’impasse, Lecornu engage la responsabilité de son gouvernement

Après plus de 350 heures de débat parlementaire, le locataire de Matignon avait annoncé lundi avoir pris « avec une certaine forme de regret et un peu d’amertume » la décision de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement, avant d’actionner comme prévu, le lendemain, cet outil constitutionnel pour la partie recettes du projet de loi de finances.

Dans la foulée du déclenchement du premier 49.3, deux motions de censure ont été déposées à l’encontre du gouvernement Lecornu, par les partis d’extrême gauche (La France insoumise et ses alliés écologistes et communistes) et d’extrême droite (Rassemblement national et son allié de l’Union des droites pour la République), mais, selon les analystes, elles ont peu de chance d’aboutir, les socialistes ayant annoncé qu’ils ne les voteront pas, tout comme Les Républicains (LR) contre la censure du gouvernement, particulièrement dans le contexte international actuel.

«Nous ne censurerons pas le gouvernement », a confirmé auprès de la presse le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure.

Bien qu’il ne reconnaisse pas le budget comme le sien, le PS y voit « des avancées », a précisé son président de groupe à l’Assemblée nationale Boris Vallaud, en référence à la suppression du gel du barème de l’impôt sur le revenu, la hausse de la prime d’activité pour les salariés les plus modestes ou la généralisation des repas à un euro pour les étudiants.

De son côté, le patron des députés LR Laurent Wauquiez a insisté, mercredi, qu’il « ne serait pas sérieux de faire tomber le gouvernement » dans le contexte international actuel, écartant une censure de l’exécutif de Sébastien Lecornu de la part de la cinquantaine de députés LR.

À l’issue d’une réunion du Conseil des ministres, Sébastien Lecornu avait rappelé lundi l’objectif central de la politique budgétaire : ramener le déficit à 5 % du PIB en 2026. « La crédibilité de la signature de la France dépend de cette parole donnée », a-t-il affirmé, soulignant l’importance de la stabilité économique pour la confiance des partenaires internationaux.