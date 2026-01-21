Maroc : le CMC prévoit une croissance de 5,7% en 2026

« Les hypothèses portant sur les principaux facteurs d’anticipation de l’activité économique relevant aussi bien de l’environnement interne qu’externe telles que décrites précédemment permettent d’envisager un net redressement du cycle des affaires avec un taux de croissance pouvant atteindre le seuil de 5,7% », indique le CMC dans le numéro 51 de sa publication « Info-CMC ».

Ce pronostic annonce une forte inflexion dans le sentier de croissance en comparaison avec la tendance moyenne des dernières années, poursuit la même source, notant que ce redressement attendu du cycle d’activité se révèle d’autant plus favorable qu’il s’accompagne d’une forte réduction des tensions inflationnistes.

En effet, après avoir dépassé le taux de 6% en 2022, la hausse des prix a été progressivement contenue ces dernières années pour s’établir au terme de l’exercice 2025 à une moyenne de 0,9%.

Les pronostics pour l’année en cours s’inscrivent dans le prolongement de cette tendance avec un taux d’inflation prévisionnel ne dépassant guère 1,2%.

Au plan sectoriel, le CMC fait savoir que le secteur primaire pourrait enregistrer un redressement important de la production au terme de l’exercice avec une progression de la valeur ajoutée pouvant dépasser 14%, sous l’hypothèse d’une campagne agricole dépassant largement le niveau de la moyenne des cinq dernières années.

Les activités non-agricoles devraient également contribuer à cette dynamique, avec une croissance de la valeur ajoutée de l’ensemble de ces activités qui atteindrait un taux moyen de 4,2% au terme de l’exercice en cours, précise le document.

Ainsi, le Centre souligne que la consolidation du cycle d’activité qui semble se profiler à l’horizon devrait par ailleurs être favorisée par l’orientation assignée à la politique économique à travers une programmation budgétaire qui se révèle fort engageante tant au plan économique que social.

Par ailleurs, la configuration budgétaire pour l’année en cours, intervenant dans un contexte économique empreint d’incertitudes, a opté pour la consolidation de la dynamique de croissance à travers de multiples initiatives visant le soutien à l’activité, la poursuite des grandes réformes structurelles, le lancement de nouveaux programmes de développement territorial et le renforcement des principaux piliers de l’État social, note la publication.