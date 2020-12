Création du Conseil National des Imams: le recteur de la grande mosquée de Paris isolé

Avec les trois fédérations qu’il accuse de propager l’islam politique, , Foi et Pratique, MF et CIMG, le recteur Hafiz avait déjà conclu des accords et des alliances qu’il renie aujourd’hui.

Mercredi 30 décembre, six fédérations, CCMTF, CIMG, UMF, MF, RMF et Foi et Pratique, membres du CFCM, réunies le 30 décembre 2020, ont décidé de poursuivre le travail relatif au projet de création du CNI et de sa charte, approuvée par le recteur de la GMP avant de la désavouer sous prétexte qu’elle faisait la part belle aux islamistes du CFCM.

“Nous, représentants des six fédérations (Foi et Pratique, CCMTF, CIMG, MF, RMF, UMF) membres du CFCM, réunies le 30 décembre 2020, pour faire le point sur le projet de création du Conseil National des Imams et de sa charte, déplorons unanimement les graves accusations du Recteur de la Grande Mosquée de Paris dans son communiqué du 28 décembre 2020, à l’encontre de certaines composantes du CFCM sans les nommer”, se désolent jeudi les six fédérations dans un communiqué.

“L’extrême gravité de ces accusations est d’autant plus incompréhensible que dans son communiqué, le Recteur de la GMP reconnait lui même que + tout semblait se dérouler dans des conditions normales jusqu’à mi-décembre+”, s’étonnent les six fédérations.

Et de préciser que “la création du Conseil National des Imams (CNI), décidée à l’unanimité par toutes les composantes du CFCM le 18 novembre 2020, est née d’une volonté commune des responsables musulmans et des pouvoirs publics, comme l’a rappelé le Président de la République qui s’est engagé pleinement pour créer les conditions de sa réussite.”

Rappelant que la mouture de la “charte des principes” du CNI du 15 décembre 2020 a été également actée à l’unanimité, y compris par la GMP, comme étant la base de discussion et de concertation avec les pouvoirs publics, les six fédérations réaffirment leur engagement “de poursuivre nos travaux dans l’unité et la cohésion avec lesquelles nous les avons conduites jusqu’au 28 décembre 2020”.

“Nous formons le vœu que toutes les fédérations qui se sont engagées dans cette voie puissent participer à l’inscription d’une page importante dans l’organisation du culte musulman en France par l’installation imminente du Conseil National des imams”, souligne le communiqué des six fédérations;

“Ce n’est pas fini. Je recevrai séparément les différentes fédérations qui forment le CFCM début janvier”, a affirmé le ministre de l’Intérieur, chargé des cultes, Gérald Darmanin au Parisien.

Et d’ajouter : “On va se donner le temps qu’il faut”.