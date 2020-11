Covid 19: Le gouvernement prolonge les mesures préventives en vigueur au niveau du Grand Casablanca et des provinces de Berrechid et Benslimane

Le gouvernement marocain a décidé de prolonger pour quatre semaines les mesures préventives en vigueur au niveau du Grand Casablanca (préfectures de Casablanca et de Mohammedia et provinces de Nouaceur et Mediouna) et des provinces de Berrechid et Benslimane à compter du dimanche 22 novembre à 21h00.