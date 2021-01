Conseil National des Imams: le recteur de la mosquée de Paris revient à la table des tractations

Après avoir claqué la porte avec fracas et qualifié sa décision d'”irrévocable”, le recteur de la mosquée de Paris est revenu à la table des tractations autour du futur Conseil National des Imams. Le président du CFCM et les deux vice-présidents ont rencontré, ce samedi 16 janvier, le ministre de l’Intérieur pour faire le point sur le projet du CNI et de sa charte.