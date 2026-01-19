Brahim Díaz : « J’ai le cœur brisé » après son penalty raté en finale de la CAN 2025

L’attaquant marocain Brahim Abdelkader Díaz a fait part de sa déception lundi sur Instagram après avoir raté le penalty décisif qui aurait pu donner le titre continental au Maroc lors de la finale de la CAN 2025 perdue face au Sénégal (1-0 après prolongation).

« J’ai le coeur brisé. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout votre amour, chaque message, chaque témoignage de soutien qui m’ont fait sentir que je n’étais pas seul. Je me suis battu avec mes tripes, avec mon coeur. Hier, j’ai perdu et j’en prends l’entière responsabilité. Je vous présente mes excuses les plus sincères », a écrit l’ailier du Real Madrid, âgé de 26 ans.

Le penalty avait été sifflé à la 90e+5 pour une faute d’El Hadji Malick Diouf sur Brahim Díaz, alors que le score était de 0-0. Cette décision avait mis en furie les joueurs sénégalais, certains quittant le terrain avant de revenir après 14 minutes d’interruption. La « Panenka » de Díaz a été aisément arrêtée par Édouard Mendy et le Sénégal s’est imposé sur un but de Pape Gueye en prolongation.

Dans son message, Brahim Díaz poursuit : « La guérison sera compliquée, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais je vais essayer. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu’à ce qu’un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être une source de fierté pour le peuple marocain. »

Cette finale restera dans les annales pour ses polémiques arbitrales, ses incidents en tribunes et sur le terrain, et la force mentale du joueur marocain.