Bassirou Diomaye Faye remercie le Maroc et célèbre la fraternité après le titre sénégalais en CAN 2025

Après le sacre du Sénégal en finale de la CAN 2025 à Rabat, le président Sénégalais Bassirou Diomaye Faye a remercié le Royaume du Maroc pour son accueil et son hospitalité, plaçant cette victoire dans la lignée des appels communs à faire de la finale une fête de la fraternité entre les deux peuples.

Recevant les Lions de la Teranga au palais présidentiel mardi 20 janvier, le président sénégalais a affirmé : « Au nom du peuple sénégalais, je remercie Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain frère pour l’accueil, l’hospitalité et l’attention accordée à notre délégation et à toutes les équipes participantes.

Bassirou Diomaye Faye a aussi salué le « parcours exceptionnel » des Lions de l’Atlas malgré leur défaite 1-0 en finale, soulignant le fair-play et la fraternité entre les deux pays.

Ces mots font écho aux déclarations communes des 17 et 18 janvier. Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur avait invité à vivre la finale comme une fête des relations historiques, économiques, humaines et spirituelles séculaires entre Dakar et Rabat. Il avait salué la « coopération exemplaire » du Maroc depuis le début du tournoi et rappelé la qualité des relations séculaires basées sur le respect mutuel.

De son côté, l’ambassade du Maroc à Dakar avait appelé les Marocains du Sénégal à la fraternité, à la retenue et à la responsabilité, décrivant la relation bilatérale comme un « modèle en Afrique » et saluant la hauteur de vue des autorités des deux pays.

Pour le chef de l’Etat, le football demeure un facteur de rapprochement et de rassemblement des peuples, une vision qu’il a voulu mettre au centre du deuxième sacre continental des Lions de la Teranga.