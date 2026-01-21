Liaisons Tarifa–Tanger suspendues le 21 janvier pour cause de vents violents et pluies

Les traversées maritimes entre le port espagnol de Tarifa (province de Cadix) et celui de Tanger ont été interrompues mercredi à partir de 10h00 en raison du mauvais temps dans le détroit de Gibraltar, ont indiqué les autorités portuaires de la baie d’Algésiras (APBA).

Pluie et vents violents ont entraîné l’annulation de toutes les traversées après 10 h. La seule liaison assurée dans la matinée a été celle de 9 h. Au total, neuf départs des compagnies Balearia et AML ont été annulés entre 10 h et 21 h, laissant la ligne Tarifa–Tanger totalement hors service pour la journée.

En revanche, la liaison entre le port d’Algésiras et Tanger Med est maintenue, mais les passagers sont priés de suivre les informations de l’APBA en raison de possibles perturbations.

L’Agence météorologique nationale espagnole (Aemet) a maintenu l’alerte jaune pour précipitations dans la zone. Des pluies de 15 litres par mètre carré en une heure et jusqu’à 40 litres en 12 heures sont prévues entre 15h et minuit.