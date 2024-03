Au Maroc, mobilisation de l’ensemble des acteurs concerné contre la contrefaçon d’œuvres d’art

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé, lundi à Rabat, que l’ensemble des acteurs concernés par la lutte contre la contrefaçon des œuvres d’art sont pleinement mobilisés pour juguler ce fléau.

La lutte contre ce fléau s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action élargi pour la promotion du secteur, a souligné M. Bensaid lors d’une rencontre organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fondation Nationale des Musées (FNM), ajoutant que les rencontres initiées par son département visent à mobiliser tous les acteurs du domaine artistique pour contrer ce fléau.

Ces rencontres ont également pour objectif d’étendre le cercle des consultations avant de prendre des décisions portant sur la révision des différentes propositions réglementaires, juridiques, et artistiques, outre les aspects techniques, tels que la mise en place de commissions conjointes, d’une plateforme numérique et de plans de formation, a-t-il indiqué.

Mettant en avant l’intérêt bienveillant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI porte à l’art et aux artistes, M. Bensaid a noté que la culture et les artistes sont placés au cœur du modèle de développement du Royaume. Le ministre a, dans ce sens, mis en relief les efforts déployés pour augmenter le nombre de musées, de festivals d’art et d’expositions, ainsi que le renforcement de la participation marocaine aux grands événements artistiques internationaux.

M. Bensaid a, dans ce sens, expliqué que le ministère œuvre pour la mise en place d’un mécanisme visant à soutenir la promotion des artistes marocains et à renforcer leur présence à l’échelle internationale, notant que la contrefaçon affecte la crédibilité des artistes, des galeristes et de l’art marocain de manière générale.

Pour sa part, le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, a affirmé que le phénomène de la contrefaçon ne concerne pas seulement la peinture et la sculpture mais aussi le patrimoine, soulignant qu’afin de lutter contre ce phénomène et protéger le patrimoine artistique et culturel marocain, la FNM et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication veillent à ce que les galeristes, les maisons de vente aux enchères, les syndicats et les artistes soient impliqués dans ce projet qui consolide l’État de droit.

M. Qotbi a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que les efforts visant à protéger les œuvres d’art du fléau de la contrefaçon doivent être globaux afin de garantir l’authenticité des œuvres achetées par tout collectionneur qu’il soit au Maroc ou à l’étranger.

De son côté, le secrétaire général du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mounir El Mountassir Billah, a relevé que la lutte contre la contrefaçon et la promotion des œuvres d’arts constitue un projet phare qui concerne la nation, soulignant la pleine adhésion du Conseil à ce projet et sa disposition accompagner les mécanismes juridiques visant à lutter contre ce fléau et à protéger le domaine artistique.

Cette rencontre, marquée par la présence d’artistes plasticiens, de représentants du secteur des arts plastiques et des arts visuels, des maisons de vente aux enchères et des expositions, fait suite à une première session de travail tenue début février dernier, en vue d’élaborer une feuille de route préliminaire, fixant les lignes directrices et juridiques en matière de lutte contre la contrefaçon et la promotion des œuvres d’arts.