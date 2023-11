Appel à la coopération entre les pays membres de la SADC pour atténuer l’impact du changement climatique

Les pays de la région se doivent d’envisager une coopération accrue et de s’engager à adopter des mesures législatives intégrées qui préviennent les calamités résultant du changement climatique, atténuent leur impact et contribuent au redressement de la région et au développement durable, ont déclaré des conférenciers lors de la 54ème Assemblée plénière du Forum.

Ils estiment impératif pour les États membres de la SADC de coopérer pour que, dans le respect de la souveraineté de chacun, ils puissent approuver une législation qui atteint l’objectif commun de rétablissement de l’environnement, de prévention des catastrophes et de préservation de l’espèce humaine.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’Assemblée nationale angolaise, Carolina Cerqueira, a attiré l’attention sur la situation particulière des pays insulaires qui font face à des difficultés spécifiques, telles que l’isolement géographique et ses conséquences structurelles, avec l’impact direct du changement climatique résultant des tsunamis, des tremblements de terre, des inondations et d’autres catastrophes naturelles.

Elle a, à cet égard, souligné l’importance de l’implication des Parlements, en tant que gardiens du cadre juridique, dans le processus de mise en œuvre des instruments nationaux et supra-étatiques par les gouvernements respectifs.

Mme Cerqueira a de même défendu le durcissement des mesures de responsabilité pénale et civile pour ceux qui, dans la recherche d’un profit facile, violent les normes actuelles de protection de l’environnement contre la nature et l’écosystème de la flore et de la faune.

D’autres intervenants ont préconisé une réflexion sur le rôle des Parlements dans la recherche de solutions pour le progrès social et le bien-être des pays de la communauté.

Ils soutiennent que les préoccupations liées aux questions politiques, économiques et budgétaires nécessitent d’aborder l’importance que l’environnement a pour le développement économique et social. Le Forum parlementaire de la SADC a, entre ses objectifs, de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable des États, ainsi que la garantie de l’existence d’un environnement écologiquement équilibré.

Le développement ne peut être consolidé sans sécurité et il ne peut y avoir de sécurité là où les êtres humains ne disposent pas de suffisamment de nourriture, d’eau potable et de terres arables qui leur permettent de survivre sans avoir à abandonner leur foyer, un scénario de plus en plus fréquent de nos jours, en raison de l’impact du changement climatique et des calamités naturelles, expliquent-ils encore.

Dans cette même veine, les participants ont relevé que la sécheresse, la désertification et la rareté des ressources en eau, causées par le changement climatique, génèrent des crises migratoires et alimentent souvent les conflits entre États et peuples.

Dès lors, soutiennent-ils, prendre soin de l’humanité nécessite de préserver la nature et de la placer au premier plan des centres des décisions politiques et des agendas législatifs des Etats.