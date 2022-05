Algérie : les partis politiques dans la ligne de mire du pouvoir

Le pouvoir a trouvé l’arme de dissuasion fatale pour condamner les partis de l’opposition au silence : le recours à un système judiciaire docile et aux ordres et qui invoquent à tous les coups abusivement l’argument fallacieux de la violation de la loi sur les partis.

Cela a poussé certains activistes à soutenir non sans sarcasmes que le pouvoir recommande aux partis de cesser de faire de la politique. Cette dernière est désormais le domaine réservé de l’administration et de tous ceux qui portent un uniforme.

En mai 2021, le ministère algérien de l’Intérieur avait introduit une requête auprès du Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative du pays, dans le but d’enclencher le processus de dissolution à l’encontre de l’Union pour le changement et le progrès (UCP).

Pour “se conformer à la loi”, ce parti a tenu un congrès de “mise en conformité” comme l’exige la loi, qui enjoint les partis à renouveler leurs instances tous les quatre ans, et a, à nouveau, déposé son dossier au ministère de l’Intérieur, “qui n’a pas répondu”. Depuis, la requête est suspendue, mais le parti craint d’être dissous.

Comme l’UCP, le Parti Socialiste des Travailleurs (PST/gauche) a été sommé par le ministère de l’Intérieur de se “conformer à la loi” en organisant notamment un congrès. Ce que les dirigeants ont fait. Un dossier a été déposé, mais les autorités n’ont jamais répondu, laissant le parti dans le flou, selon les membres de sa direction.

En tout état de cause, ce parti a dénoncé “un grave précédent contre le multipartisme et une atteinte supplémentaire intolérable aux libertés démocratiques dans le pays”.

Ces décisions abusives ont suscité une vague d’indignation. Pour la secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, ces décisions des autorités sont une “démarche au pas de charge vers la caporalisation totale de la vie politique et des médias par le pouvoir pour empêcher toute expression indépendante, afin d’imposer le maintien du statu quo contre la volonté de la majorité du peuple”.

Cette succession de coups de semonce devient une source d’inquiétude permanente dans la classe politique.

Le recours récurrent au contrôle judiciaire signifie de mettre tous les partis politiques de l’opposition en liberté provisoire. Autrement dit, les partis qui osent franchir la ligne tracée par le pouvoir sont astreints à payer le prix de leurs positions politiques et ce, au moment même où ces formations agréées ont justement pour mission de faire de la politique et d’influer sur l’opinion publique.

En dépit de ce fait accompli, les partis de l’opposition ne s’avouent pas vaincus. “On est en pleine judiciarisation de l’action politique, mais nous continuerons à défendre les acquis démocratiques arrachés au prix fort. Ce n’est pas cette escalade dans la répression qui va nous empêcher d’exercer nos droits”, ajoute le secrétaire national à la communication du RCD.

Ces graves évolutions sont de plus en plus dénoncées par les organisations internationales qui demandent aux autorités algériennes d’arrêter d’attaquer les libertés fondamentales tout en considérant les mesures administratives comme un grave précédent contre le multipartisme et d’une atteinte supplémentaire intolérable aux libertés démocratiques dans le pays.

Il faut reconnaître que le phénomène n’est pas nouveau, mais il ne cesse de prendre de l’ampleur. Le pouvoir, qui se sent de plus en plus menacé, tourne le dos à tout changement et devient inaudible à toute critique, n’hésitant plus à utiliser tous les moyens pour faire taire toute voix discordante. Il est obnubilé par l’idée de mettre fin à toute alternative démocratique en s’accrochant, quoi qu’il en coûte à sa survie.