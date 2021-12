Alger et le sommet arabe: chronique d’un échec annoncé

C’est une occasion précieuse, inédite sur laquelle le régime algérien comptait pour prétendre briller à l’international. Celle d’organiser un sommet de la Ligue arabe en mars prochain dont l’échec annoncé paraît de plus en plus confirmé.

Pour les autorités algériennes confrontées à une contestation politique interne aussi vivace que structurelle et à un flagrant isolement régional, le sommet de la Ligue arabe était l’occasion rêvée de briser ces plafonds de verre internes et externes. Ces freins ont fini par former un goulot d’étranglement qui, au fil des mois, est en train de leur ôter toute légitimité de se maintenir au pouvoir.

L’idée qu’Alger puisse recevoir des chefs d’États du Moyen-Orient, du Golfe et d’Afrique du Nord allait produire dans les imaginaires populaires l’image idyllique de cette Algérie fantasmée par le président Abdelmadjid Tebboune comme « une force de frappe « agissante, comme une terre de rencontre et d’influence rêvée par beaucoup d’algériens.

Cette parade internationale arabe à Alger allait replacer le régime algérien au centre de l’attention régionale. Sauf que avant même d’avoir lieu, le projet est avorté, à tel point que nombreux observateurs s’interrogent sur la possibilité même de tenir ce sommet de la ligue arabe à Alger.

Trois raisons principales se trouvent derrière cet échec annoncé. La première est la déclamation excessive de la part de la diplomatie algérienne d’œuvrer pour la réunification des pays arabes dans une démarche censée dépasser les divergences et les clivages. Or le régime algérien a donné la preuve concrète dans ses relations avec son voisin marocain qu’il était le porte-drapeau de la division arabe.

Tous ses choix, maintien de la fermeture des frontières terrestres, rupture des relations diplomatiques, fermeture de l’espace aérien, annulation du gazoduc maghrébin, ont été l’indéniable preuve qu’il était dans la division des peuples, la rupture entre les pays et la préparation des esprits à la confrontation militaire.

Avoir ce genre d’attitudes clivantes n’est pas de nature à vous qualifier à jouer ni les médiateurs de bons offices ni ce pays capable de réunir les forces antagonistes. Comment donc gérer la rupture avec le Maroc dans un climat de sommet arabe qui a pour projet de réunir les pays arabes ?

Second raison, qui a tué dans l’œuf ce sommet arabe en Algérie, a une relation avec l’agenda que ce régime algérien voudrait imposer à la ligue arabe.

Le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra avait affirmé dans des déclarations à la presse que ce sommet allait discuter du destin de deux peuples, palestinien et « sahraoui «.

Or non seulement aucun pays arabe ne reconnaît les séparatistes du Polisario mais vouloir imposer une obsession algérienne interne à la table de la Ligue arabe est de nature à faire fuir l’ensemble des membres qui dans leur quasi majorité soutiennent l’unité territoriale marocaine.

Troisième raison et non des moindres le régime algérien voudrait faire de ce sommet l’occasion de réintégrer la Syrie de Bachar el Assad à la Ligue arabe de laquelle elle avait été exclue en novembre 2011 pour cause de violences excessives contre le peuple Syrien. Non seulement l’empressement du régime algérien de vouloir réintégrer la Syrie agace plus d’un pays arabe qui voudrait prendre davantage de temps mais aussi cette situation révèle la grande influence politique iranienne sur l’Algérie. Téhéran voudrait profiter de ce sommet arabe à Alger pour faire avancer son agenda dans région dont le re-légitimation du régime de Bachar en Assad est un des piliers.

Ces trots raisons expliquent l’atmosphère du pessimisme qui règne sur les préparatifs de ce sommet. Le régime algérien est confronté à deux choix : ou jeter l’éponge et accepter que ce sommet soit organisé par un autre pays avec un autre agenda et d’autres perspectives. Ou accepter que le sommet se tienne en l’absence de poids lourds de la Ligue arabe et avec un niveau de représentation bas jamais atteint. Ce qui serait une humiliation fracassante de dimension internationale.

Dans les deux cas, il s’agirait d’une occasion ratée pour les autorités algériennes qui se sont enfermées dans un autisme politique extrêmement dangereux. L’animosité à l’égard du Maroc élevée au rang de stratégie politique publique et doctrine idéologique assumée semble avoir un énorme prix, celui de marquer au fer rouge l’isolement d’un régime algérien aux abois et dont la survie nécessite au minimum un changement de logiciel radical.