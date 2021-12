143è Assemblée de l’UIP : Place aux approches politiques novatrices

‘’Une politique fondée sur la confrontation et la division sape la légitimité du système dans son ensemble’’, soulignent les participants dans la Déclaration de Madrid ayant sanctionné les travaux des différentes commissions de cette session, se disant ‘’préoccupés par l’idée qu’une polarisation accrue risque d’entraver la création de larges coalitions au sein de la société et la mise en œuvre de politiques publiques audacieuses pour s’attaquer à des problèmes aussi urgents que celui des changements climatiques’’.

Un effort concerté est ‘’indispensable’’ pour relever les défis auxquels la démocratie est aujourd’hui confrontée, relèvent-ils, ajoutant que la solidarité et le leadership politique sont des éléments essentiels de la recherche de nouvelles approches en politique.

‘’Notre réponse doit s’ancrer dans un engagement renouvelé envers les valeurs démocratiques de base, l’inclusion, le recours au dialogue et aux faits probants pour régler les problèmes’’, fait-on observer.

Selon les présidents et chefs de délégations ayant participé à ce conclave mondial, ‘’des mesures législatives et politiques sont nécessaires pour renforcer la résilience démocratique et créer un dynamique écosystème informatif qui appuie la démocratie, l’état de droit et le respect des droits fondamentaux’’.

‘’Dans nos parlements, nous devons nous montrer vigilants vis-à-vis des menaces qui pèsent sur l’espace civique, et résolus dans notre défense de la liberté d’expression et du respect de la diversité des opinions, tout en luttant contre la désinformation et les pratiques préjudiciables en ligne’’, plaident les parlementaires, relevant que les démocraties ont besoin que les citoyens soient bien informés, aient une idée claire de la façon dont fonctionne la démocratie et disposent des compétences nécessaires pour y participer.

‘’De même que nous vaccinons les populations contre la COVID-19, il nous faut développer une immunité contre la désinformation et les tentatives de manipulation de l’opinion publique’’, estiment-ils, insistant sur l’impératif d’investir dans la formation aux médias et l’éducation civique à toutes les périodes de la vie et dans tous les secteurs de la société, pour faire en sorte que les populations soient bien informées et capables d’une réflexion critique.

Les problèmes à l’origine du phénomène de polarisation, tels que les disparités et les inégalités économiques croissantes, l’exclusion de certains groupes sociaux du discours politique et le bouleversement du secteur des médias en raison des progrès technologiques, ne peuvent être surmontés qu’en présence d’une forte volonté politique, selon la Déclaration de Madrid.

‘’Les responsables politiques et les élus se doivent, aussi bien dans leurs paroles que dans leurs actes, de montrer l’exemple pour ce qui a trait au respect des valeurs démocratiques. S’abstenir de distiller des discours venimeux, manifester sa volonté de coopérer au-delà des clivages politiques et favoriser les prises de décision fondées sur les faits sont autant de moyens qui contribuent à renforcer la cohésion sociale’’, soulignent les parlementaires.

A leurs yeux, pour que les systèmes démocratiques puissent fonctionner, les citoyens doivent avoir la possibilité et le souhait d’y participer. ‘’En outre, maintenir la confiance dans la démocratie parlementaire nécessite des échanges réguliers entre les instances dirigeantes et les citoyens. Nous devons encourager la participation active de ces derniers aux travaux du parlement, afin de renforcer la confiance et de faire en sorte que leurs intérêts soient pris en compte dans les politiques’’, conclut le texte.

Le Maroc a été représenté à la 143e Assemblée de l’UIP par une forte délégation parlementaire, conduite par le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi Alami, et le président de la Chambre des conseillers, M. Enaam Mayara.