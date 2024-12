Air India renforce sa flotte avec une nouvelle commande de 100 avions Airbus

Ces nouveaux appareils, comprenant 10 gros-porteurs A350 ainsi que 90 appareils de la famille A320 à fuselage étroit, dont le modèle A321neo, viennent s’ajouter aux 470 commandes fermes passées par Air India auprès d’Airbus et Boeing l’année dernière.

« Ces 100 avions Airbus supplémentaires aideront Air India à se positionner sur la voie d’une plus grande croissance et contribueront à notre mission de faire d’Air India une compagnie aérienne de classe mondiale qui relie l’Inde aux quatre coins du monde », a déclaré Natarajan Chandrasekaran, président de Tata Sons et d’Air India, dans un communiqué.

Depuis sa privatisation et sa prise de contrôle en janvier 2022 par le groupe Tata, Air India entend renouveler sa flotte pour répondre à la croissance attendue du marché indien et capter une partie du trafic long-courrier.

Avec cette nouvelle commande, la compagnie porte à 344 le nombre total d’appareils en attente de livraison par Airbus, dont six A350 déjà réceptionnés. En 2023, elle avait également commandé 220 appareils, à fuselage large et étroit, auprès de Boeing, dont 185 restent à livrer.

Au cours de la dernière décennie, le trafic aérien intérieur en Inde a affiché une croissance annuelle moyenne de 15%. Selon des données gouvernementales, ce trafic devrait doubler pour atteindre 300 millions de passagers d’ici 2030, contre 153 millions en 2023.

Le nombre d’aéroports opérationnels dans le pays a aussi doublé, passant de 74 en 2014 à 157 en 2024, avec pour objectif de porter ce chiffre à 350-400 d’ici 2047.

Pour soutenir la croissance de son industrie aéronautique, l’Inde aura besoin de 2.210 nouveaux avions au cours des 20 prochaines années, dont 1.770 petits avions et 440 avions moyens et gros-porteurs, selon les dernières prévisions d’Airbus.

L’Inde devrait également former 34.000 pilotes et 45.000 techniciens d’ici 2040.