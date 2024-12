Tenue au Caire de la 35e session du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes du tourisme avec la participation du Maroc

Le Maroc a été représenté par une délégation, conduite par l’ambassadeur du Royaume au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Ait Ouali.

Le Bureau exécutif a examiné le projet d’ordre du jour de la 27e session ordinaire du Conseil des ministres arabes du tourisme, prévue mercredi au siège du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes au Caire.

Le projet porte sur des thématiques stratégiques, notamment l’innovation dans le secteur du tourisme, le tourisme intelligent et le renforcement de l’action conjointe en la matière entre les pays arabes.

Figurent aussi à l’ordre du jour l’impact du changement climatique sur le secteur du tourisme arabe, le renforcement des capacités d’intelligence économique dans ce domaine, la création d’un guide touristique accessible aux personnes à besoins spécifiques, la sélection de la capitale arabe du tourisme pour 2025, ainsi que le soutien du secteur touristique palestinien.

Le conseil des ministres arabes du tourisme prévoit aussi l’examen de plusieurs points stratégiques, notamment la complémentarité entre le tourisme et le patrimoine culturel et cultuel dans les pays arabes, l’organisation d’un forum des statistiques touristiques et la tenue d’un forum de la jeunesse arabe pour le tourisme.

A cette occasion, le président du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes du tourisme, Chérif Fathi, a mis en avant les atouts touristiques de la région arabe, soulignant la nécessité de la coordination pour promouvoir les produits touristiques de la région.

M. Fathi a également évoqué les principaux défis du secteur, notamment la gouvernance de l’intelligence artificielle dans la région arabe, appelant au développement de mécanismes communs pour y faire face, tout en renforçant les outils de gouvernance au niveau de chaque pays.