Aide marocaine à Gaza et Al Qods : Un acte d’’’immense générosité’’ qui reflète « l’engagement de SM le Roi en faveur du peuple palestinien » (Jack Lang)

“Cet acte d’immense générosité est conforme et fidèle à l’engagement personnel depuis toujours de Sa Majesté le Roi en faveur du peuple palestinien”, a relevé M. Lang, tout en se félicitant que le transfert de ces aides par voie terrestre “facilite un acheminement sûr et protecteur des populations gazaouies”.

“Je suis heureux et admiratif face à ce grand geste du Souverain qui intervient au début du mois sacré du Ramadan”, a déclaré M. Lang à la MAP.

Cet exemple mérite d’être suivi par d’autres pays, a estimé le président de l’IMA, qui s’est dit “touché par la bonté de SM le Roi qui décide d’attribuer au peuple palestinien des aides prises sur Ses deniers personnels”, ce qui constitue, à ses yeux, “un acte fort accompli et remarquable”.

“On aimerait que cet exemple unique puisse inspirer d’autres chefs d’État de par le monde”, a soutenu M. Lang.

Le président de l’Institut du monde arabe s’est dit “touché par la volonté très forte et claire de SM le Roi de soutenir les habitants de Gaza ainsi que les citoyens d’Al Qods, ce qui révèle à la fois combien le Souverain est attaché au devoir d’humanité vis à vis de la population de Gaza, aujourd’hui terriblement massacrée, et à la ville sainte qui se trouve aujourd’hui blessée et atteinte par cette situation intolérable”.

Le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a donné ses très hautes instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods. Cette aide, qui coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment leurs catégories les plus vulnérables.