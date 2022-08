Agadir : soirée musicale à l’honneur des clients MRE de Bank Of Africa

Ce concert a été animé par la star Saida Charaf qui a interprété, avec brio, ses meilleurs tubes des chansons emblématiques du répertoire musical marocain dans une ambiance conviviale et festive.

Les clients MRE de BOA ont ainsi été transportés aux rythmes et mélodies de la musique marocaine et la diversité de ses rythmes, moderne, populaire et Hassani.

Cette soirée artistique constitue la dernière étape d’une tournée entamée à Tanger le 29 juillet dernier puis Saidia (5 août).

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, la responsable du marché des Marocains citoyens du monde à la BOA, Asmae Benali, a indiqué que l’organisation de ce spectacle musical s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité de la banque vis-à-vis de ses clients MRE.

L’ensemble des composantes de la banque demeurent mobilisées pour accueillir les Marocains du monde notamment après deux années d’absence suite à la propagation de la Covid-19, a-t-elle ajouté.

La banque organise chaque année, à l’occasion du retour des MRE pour les vacances estivales, plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives pour renforcer les liens avec les clients installés à l’étranger et leurs familles, a rappelé Mme Benali.

Cette soirée haute en couleurs a permis aux clients MRE de BOA de partager des moments festifs, divertissants et conviviaux, et de garder de beaux souvenirs de leur pays.