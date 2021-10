Abdelouafi Laftit : la confiance royale renouvelée

Pur produit de la fonction publique pour qui les rouages de l’Etat n’ont pas de secrets, Abdelouafi Laftif incarne cette ligne qui a vu se succéder des ingénieurs polytechniciens et diplômés de Ponts et Chaussées, à l’image de son prédécesseur, Mohammed Hassad.

Parcours sans faute pour Laftit qui voit aujourd’hui renouvelée la confiance que lui a accordée le souverain, en le nommant une première fois à la tête du ministère de l’intérieur, en avril 2017.

Natif de Tafersit, commune rurale de la province de Driouch, Abdelouafi Laftit qui vient de célébrer son 54éme anniversaire le 29 septembre, pourra donc poursuivre les vastes chantiers que le département qu‘il dirige gère au pas de charge. Leur ampleur et leur délicatesse nécessitent de la discrétion, un sens aigu de la négociation et une connaissance précise du fonctionnement de l’administration.

Tout le parcours de Abdelouafi Laftit devait le mener à occuper une telle position

Diplômé de l’école polytechnique de Paris en 1989 et de Pont et Chaussées en 1991, Abdeloufi Laftit entame sa carrière professionnelle dans le domaine financier en France avant d’intégrer l’Office d’Exploitation des Ports (ODEP) où il restera 10 ans, dirigeant successivement les ports d’Agadir, Safi et Tanger avant de prendre la tête du centre d’investissement de Tanger- Tétouan.

Gouverneur de la province de Fahs-ANjra pendant 3 ans, il enchaîne avec le même poste dans la province de Nador. En mars 2010, il devient PDG de la Société d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville.

Retour dans la capitale le 24 janvier 2014 où il a la lourde tâche de succéder à feu Hassan Amrani en tant que wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et gouverneur de la Préfecture de Rabat.

Un ministère « pompier » du gouvernement El Otmani

Lorsqu’il devient ministre de l’intérieur en avril 2017, il est appelé à gérer d’épineux dossiers qui le placent sur tous les fronts, y compris ceux désertés par ses collègues des gouvernements El Otmani I et El Otmani II. Le ministère de l’intérieur, surnommé du temps de Driss Basri « la mère de tous les ministères » devient, malgré lui un pompier qui, en plus d’éteindre les feux suscités par les manquements d’une équipe gouvernementale aux abonnés absents, doit assumer sa propre charge.

Abdelouafi Laftit paiera physiquement le prix de cette lourde charge avec une hospitalisation urgente pour subir un pontage coronarien à Paris, au printemps 2019.

Donné partant suite à ces problèmes de santé, Abdelouafi Laftit déjoue les pronostics et, au contraire, accélère le rythme des chantiers de réformes dont il a la charge.

Les grands chantiers qui attendent le département de l’intérieur

Lui qui fut dans la première promotion des directeurs de Centres régionaux d’investissement (CRI), créés dans la foulée du déploiement du « nouveau concept de l’autorité » en 2002, travaille à leur reconfiguration dans l’objectif de les dynamiser au service de l’investissement et de la région.

Ils sont appelés à devenir les interlocuteurs privilégiés des créateurs d’emploi. Une mise à niveau des ressources humaines de chaque centre a été nécessaire, accompagnée de l’identification et de la nomination d’une nouvelle génération de directeurs.

Piloter la politique migratoire, qui est d’une importance capitale pour le Maroc dont le Roi est responsable du dossier au sein de l’Union africaine, fait également partie des chantiers prioritaires dont a la charge le ministre de l’intérieur. Il peut compter sur le professionnalisme et l’efficacité de la Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN) et de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), toutes deux dirigées par l’un des principaux hommes de confiance du Roi Mohammed VI, Abdellatif Hammouchi.

Déployer la régionalisation avancée, valoriser les terres collectives et mettre en œuvre l’Initiative Nationale de Développement Humain sont autant de chantiers colossaux pour lesquels le souverain marocain a préféré garder une équipe qui gagne.

Comment s’inscrira son action dans le gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch ? C’est une question à laquelle la manière dont le nouveau gouvernement gèrera les 100 prochains jours devrait apporter une réponse.