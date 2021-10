Ryad Mezzour succède à son patron Moulay Hafid Elalamy

Ryad Mezzour a été nommé ministre de l’Industrie et du Commerce. Il succède à l’emblématique ministre Moulay Hafid Elalamy, dont il a été le chef de cabinet.

Né à Rabat en 1971 dans une famille composée de six frères et soeurs, il choisit la Suisse pour poursuivre ses études supérieures après un bac C qu’il obtient en 1989 au Lycée Lyautey à Casablanca. Son diplôme d’ingénieur en science mécanique en poche, il travaille de 1996 à 1998 pour le groupe suisse ABB qu’il quitte pour aller faire un Master à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Un premier passage par Budget

Pour pouvoir y accéder, Ryad Mezzour doit potasser son allemand. Il obtient son Master en gestion de l’entreprise et atterrit au cabinet Deloitte au poste de consultant en charge des services financiers. En 2003, il décide de rentrer au Maroc. Nommé directeur général de Budget, une société de location de voitures que venait de reprendre Finance.com et qu’il fallait restructurer.

Le loueur comptait alors quelque 2 000 véhicules, un effectif de 130 personnes et réalisait un chiffre d’affaires de 120 MDH. L’arrivée de nouveaux opérateurs, spécialisés dans la location longue durée (LLD), comme Arval (filiale de BMCI); ALD automotive (Société générale) et Chaâbi LLD, va le pousser à se surpasser.

Cap sur Suzuki Maroc

En 2005, un nouveau cap s’offre à Ryad Mezzour. La Somed le recrute comme conseiller du président, avant de lui confier le service trading puis la direction commerciale de la filiale Zellidja.

De 2009 à 2013, Ryad Mezzour accepte un nouveau challenge en prenant la direction générale de Suzuki Maroc. Il porte le nombre de points de vente à 20 et ouvre 5 nouvelles agences.

Avec sa nomination à la tête du ministère de l’industrie et du Commerce, Ryad Mezzour prend la relève en terrain connu.