78è AG de l’ONU : des milliers de personnes manifestent à New York en faveur du climat

Représentant 700 organisations et groupes, les manifestants ont demandé, à travers des pancartes, de mettre fin à l’utilisation des énergies fossiles et de prendre les mesures adéquates pour prévenir les catastrophes naturelles comme les incendies et les inondations.

Un rapport onusien sur le climat publié ce mois-ci, des experts internationaux ont indiqué que les émissions de gaz à effet de serre devraient atteindre leur point culminant en 2025, suivi d’une forte baisse par la suite, si l’humanité se fixe pour objectif de limiter le réchauffement climatique, conformément aux objectifs de l’accord de Paris.

Cet accord, ratifié en 2015, a encouragé de multiples actions en faveur du climat, mais « il reste encore beaucoup à faire sur tous les fronts », indique le rapport. Dans le cadre de la 78è AG de l’ONU, un sommet sur l’ambition climatique est prévu ce mardi au siège de l’organisation internationale dans la métropole américaine.

De l’avis du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ce Sommet sera l’occasion pour les pays, les entreprises et la société civile d’intensifier leurs efforts pour enrayer un changement climatique galopant. Contrairement aux pratiques habituelles où les pays sont au premier plan, ce sommet offrira une plateforme à ceux que le Secrétaire général a appelé les “pionniers”, c’est-à-dire ceux qui sont les plus engagés dans l’action climatique et qui sont en mesure de partager les meilleures pratiques.

“Nous nous dirigeons vers une augmentation de la température mondiale de 2,6 à 2,8 °C d’ici la fin du siècle”, a-t-il averti, soulignant l’urgence de revenir à l’objectif de limiter l’augmentation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.