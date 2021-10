La reine Elizabeth II n’assistera pas à la COP26

La reine Elizabeth II, 95 ans, ne se rendra pas à Glasgow pour prendre la parole à la conférence de l’ONU sur le climat COP26, a annoncé, mardi, Buckingham Palace.

“A la suite d’un avis lui conseillant de se reposer, la Reine effectue des tâches légères au château de Windsor. Elle a décidé à regret de ne pas se rendre à Glasgow pour assister à la réception de la COP26 le lundi 1er novembre”, a annoncé le palais dans un communiqué.

La Reine, qui a été hospitalisée mercredi dernier pour des examens, a “décidé à regret” de ne pas faire le voyage en personne, se disant “déçue” de ne pas pouvoir y assister. Toutefois, Elle prononcera un discours aux délégués dans un message vidéo qui sera filmé au Palais de Windsor plus tard dans la semaine.

Son message vidéo invitera les dirigeants mondiaux à prendre des “mesures significatives” en matière de changement climatique.

Par ailleurs, le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge prendront tous part au sommet de Glasgow, qui se tiendra du 1er au 12 novembre, afin de représenter la reine et de faire pression sur les acteurs clés pour tenir leurs engagements en matière de changement climatique et de neutralité carbone.