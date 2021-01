L’Arabie saoudite rouvre au Qatar son espace aérien et ses frontières dès lundi

L’Arabie saoudite rouvre dès lundi au Qatar son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes après plus de trois ans de rupture des liens diplomatiques entre les deux pays du Golfe, a annoncé lundi le ministre koweïtien des Affaires étrangères.