Sekkouri : “Le gouvernement a respecté un grand nombre de ses engagements en dépit de la conjoncture difficile”

S’exprimant à l’issue de la réunion du chef du gouvernement avec l’Union marocaine du travail (UMT) et l’Union générale des travailleurs marocains (UGTM), dans le cadre de la session d’avril du dialogue social, M. Sekkouri a qualifié de “très honorable” le bilan de ce dialogue, notant que le chef du gouvernement a proposé aux syndicats et à la CGEM d’examiner, en perspective de la prochaine loi de finances, tout ce qui est de nature à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

Cette proposition a été “bien accueillie” par les syndicats en tant que mécanisme pratique introduit par le gouvernement dans ses relations avec les syndicats et les employeurs, s’est-il félicité Le Maroc possède des syndicats responsables et un gouvernement d’initiatives avec une forte volonté politique, a-t-il ajouté, mettant en avant l’importance de cette session d’avril de dialogue social, qui consacre la volonté ferme du gouvernement d’institutionnaliser cette tradition et de respecter les dates fixées.

La réunion du Chef du gouvernement avec les leaders des syndicats les plus représentatifs intervient en application des dispositions de l’accord du 30 avril 2022, qui stipule l’organisation de deux réunions par an entre le Chef du gouvernement et les syndicats, la première en septembre pour recevoir les remarques et les propositions des syndicats concernant le projet de loi de finances et la seconde en avril consacrée à la recherche de solutions pour les questions en suspens ainsi que pour l’échange d’avis sur les sujets qui concernent les fonctionnaires et les employés.