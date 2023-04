Entretien téléphonique entre Nasser Bourita et son homologue saoudien

Lors de cet appel, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les renforcer de manière à servir les intérêts des deux pays et des deux peuples frères, comme elles ont discuté des derniers développements régionaux et internationaux d’intérêt commun et des efforts déployés à cet égard, a rapporté l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Elle a ajouté que les deux ministres ont également examiné les efforts des deux pays tendant à soutenir l’action arabe commune et à renforcer, de la sorte, la stabilité et la prospérité des pays et des peuples de la région arabe.