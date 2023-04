Abou Dhabi : cinq Marocains parmi les lauréats du prix de “Déclamation du Saint Coran et ses sciences”

Il s’agit des récitantes marocaines, Soumaya Ibrahim Al-Mubtahej, Omayma Mohamed Karbouz et Assia Hamman, qui ont remporté les trois premières places du prix dans la catégorie “la plus belle récitation” de toutes nationalités – femmes.

Concernant la catégorie de “toutes nationalités-enfants”, le Marocain Adam Arab Idris a remporté le prix de la deuxième place, tandis que les première et troisième places sont revenues respectivement à Mohamed Hassan du Pakistan et Azah Koratine d’Indonésie.

Dans la catégorie “Carte mentale des valeurs de durabilité”, le Marocain Ismail Kichouhi a remporté la première place, suivi des Émiraties Kholoud Abdellah Mohamed Nour Al Jasmi en deuxième place et de Fatima Ali Abdellah Al Mansouri en troisième place.

Le concours comprenait également le prix « Plus belle récitation » pour les femmes émiraties, le prix « Plus belle récitation» pour les ressortissants émiratis (enfants), le prix « Plus belle récitation» pour les personnes aux besoins spécifiques de nationalité émiratie (hommes)”, le prix « Plus belle récitation pour les personnes aux besoins spécifiques de nationalité émiratie (femmes) et le prix “la plus belle récitation pour les personnes aux besoins spécifiques de nationalité émiratie (enfants)” .

Le concours comprenait également le “Prix de l’art oratoire” des citoyens et résidents des Émirats arabes unis (enfants), et le “Prix de l’art oratoire pour ” des citoyens et résidents (hommes).

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du prix du Saint Coran et de ses sciences, Omar Habtor Dari a indiqué que le prix continue d’atteindre ses objectifs en diffusant les valeurs et les enseignements de l’Islam.

Quelque 4626 participants de 79 nationalités du monde entier ont pris part à cette édition.