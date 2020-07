Vols spéciaux : toutes les ressources de la RAM sont mobilisées, selon Addou

Royal Air Maroc (RAM) a mobilisé toutes ses ressources afin de réussir le programme de ses vols spéciaux de et vers le Maroc, plaide le président-directeur général de la RAM, Abdelhamid Addou.

Royal Air Maroc (RAM) a mobilisé toutes ses ressources afin de réussir le programme de ses vols spéciaux de et vers le Maroc, après son adaptation aux conditions imposées par le gouvernement dans le cadre de l’autorisation de voyages aériens et maritimes entre le Royaume et certaines destinations, a indiqué M. Addou.

Dans une déclaration à la presse à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, à l’atterrissage d’un vol en provenance de Casablanca, dans le cadre du programme de ces vols exceptionnels, M. Addou a souligné que la forte demande des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger afin de réserver leurs billets d’entrée au Maroc pour les vacances d’été témoigne du succès de l’opération qui vient d’être lancée.

Les problèmes liés au test PCR et au test sérologique ont été surmontés, a-t-il ajouté, considérant qu’il est désormais nécessaire de mobiliser davantage d’avions pour permettre aux étudiants marocains qui poursuivent leurs études en Europe et à l’ensemble des Marocains résidant à l’étranger (MRE) de rentrer au pays pour visiter leurs familles et proches.

Les voyageurs dans le cadre du programme des vols exceptionnels, poursuit-il, ne seront pas obligés de se confiner dans les hôtels, mais pourront rejoindre directement leurs domiciles, ce qui est “un pas positif en soi”.

Par ailleurs, le PDG de la RAM a souligné que la compagnie nationale a pris toutes les mesures préventives nécessaires en vue d’assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés.

La RAM insiste à cet effet que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de ses vols et que seuls les sacs à main et les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine.

Le programmes des vols exceptionnels lancé par la RAM, élaboré en parfaite coordination avec les autorités marocaines, concerne un nombre limité de destinations, composé en partie de routes déjà desservies par la compagnie nationale.