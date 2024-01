Valence capitale verte européenne pour 2024

Valence a remporté ce titre grâce à « ses réalisations passées et actuelles dans le domaine du tourisme durable, de la neutralité climatique ainsi que de la transition verte juste et inclusive », affirme l’Exécutif européen dans un communiqué.

Cette ville combine efficacement les réponses aux défis environnementaux et celles de société, comme l’illustre sa devise «En mission ensemble», qui met fortement l’accent sur les personnes, souligne la Commission, notant que 97 % des habitants de Valence vivent à moins de 300 mètres des zones vertes urbaines.

La ville a également démontré son engagement à améliorer la qualité de l’air et à restaurer les écosystèmes naturels, tels que les écosystèmes des dunes et des zones humides de Devesa, ajoute-t-on, relevant que Valence promeut également une production alimentaire plus saine, durable et inclusive, grâce à son «Programme de quartier et d’alimentation».

Plus de 300 activités et événements sont prévus dans le cadre de l’événement “Capitale verte européenne 2024”, en vue de toucher tous les secteurs de la ville et l’ensemble des habitants de Valence.

Le Prix de la Capitale verte européenne encourage les villes à devenir plus vertes et plus propres, et à améliorer la qualité de vie de leurs habitants. L’appel à candidatures pour le prochain cycle de ce prix est désormais ouvert jusqu’au 30 avril 2024.